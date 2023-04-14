"Норникель" перестанет публиковать информацию на LSE

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "Норникель" с 17 апреля прекратит публиковать информацию в соответствии c нормами и стандартами раскрытия Лондонской фондовой биржи (LSE) в связи с отказом провайдера услуг по публикации сотрудничать с компаниями из России, сообщила ГМК.

"Норникель" не нашел альтернативного поставщика после того как действующий провайдер услуг по публикации пресс-релизов в соответствии с положением о предотвращении злоупотреблений на рынке (UK MAR) и Стандартами допуска и раскрытия информации LSE прекратил обслуживать компании из России.

ADR-программа "Норникеля", согласно полученному в прошлом году разрешению правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, действует до 28 апреля 2023 года. По данным на начало 2023 года, доля ADR в уставном капитале "Норникеля" сократилась до 6,7%, сообщается на сайте компании. Ранее на ADR приходилось 20% уставного капитала.

Как ранее сообщали "Интерфаксу" собеседники в нескольких российских публичных компаниях, крупный провайдер Equity story (EQS), который многие использовали как альтернативу официальному сервису биржи, RNS, с 31 марта прекратил работу с российскими компаниями. Остальные провайдеры, включая RNS, отказываются заключать новые договоры с российскими эмитентами. Раскрывать информацию на финансовом рынке Великобритании можно через ограниченное число провайдеров (primary information provider, PIP), аккредитованных регулятором - FCA.

EQS Group в связи с санкциями ЕС больше не может предоставлять услуги по раскрытию информации эмитентам, зарегистрированным в России, и тем, кто находится под ограничительными мерами, прокомментировали в EQS.