Российские эмитенты теряют доступ к раскрытию информации на Лондонской бирже

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Ряд российских эмитентов столкнулись с невозможностью осуществлять раскрытие информации на Лондонской фондовой бирже (LSE), рассказали "Интерфаксу" собеседники в нескольких компаниях.

По их словам, крупный провайдер Equity story (EQS), который многие использовали как альтернативу официальному сервису биржи, RNS, с 31 марта прекратил работу с российскими компаниями. Остальные провайдеры, включая RNS, отказываются заключать новые договоры с российскими эмитентами.

"Провайдер EQS уведомил нас, что с 31 марта они перестают работать с российскими компаниями. RNS не заключает новые соглашения (с российскими эмитентами - ИФ), но пока продолжает обслуживать действующие аккаунты. Альтернативные EQS провайдеры тоже нам отказали", - говорит один из источников "Интерфакса".

Раскрывать информацию на финансовом рынке Великобритании можно через ограниченное число провайдеров (primary information provider, PIP), аккредитованных регулятором - FCA.

В одной из российских компаний, до сих пор раскрывавших информацию на LSE, подтвердили, что на данный момент такой возможности не имеют.

По словам собеседника агентства в другой компании, ей удалось договориться о продлении договора с EQS еще на месяц, но дальше придется искать другого провайдера. Другому эмитенту EQS согласился оказывать услуги по раскрытию до середины апреля.

Проблемы возникли и у компаний с иностранной пропиской. "Наш подрядчик прекращает работу в России. В настоящее время ведем переговоры с другими, некоторые уже отказали", - сообщил "Интерфаксу" представитель зарегистрированного на острове Джерси золотодобытчика Polymetal.

Компании, подпавшие под британские санкции, лишились традиционных инструментов раскрытия еще раньше. Так, Evraz сообщал, что еще в мае 2022 года был проинформирован своим PIP (на тот момент им был RNS) о прекращении оказания услуг. Компания перешла к другому провайдеру, но и он впоследствии решил отказаться от работы с Evraz, а обращения к остальным аккредитованным PIP результата не дали.

Из неофициальных разъяснений LSE следует, что биржу с точки зрения соблюдения норм листинга устроит вариант раскрытия информации для иностранных инвесторов через англоязычную версию корпоративного сайта, говорит один из собеседников "Интерфакса". FCA рекомендовала в дополнение к сайту распространять сообщения через крупные зарубежные агентства, специализирующиеся на информации для финансовых рынков (наподобие Business Wire), уточняет он.

"Интерфакс" направил запросы в ESQ и LSE.

Многие эмитенты раскрывались через альтернативных RNS провайдеров, так как это было существенно дешевле. Кроме того, EQS позволял публиковать сообщения на LSE в любое время (у RNS есть ограничения по времени публикации) и организовывал вебкасты, поясняют собеседники "Интерфакса".