"Лента" с 26 апреля прекратит раскрывать информацию на LSE

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" с 26 апреля прекращает публиковать информацию в соответствии c нормами и стандартами раскрытия Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщила компания.

"Лента" указывает, что прекращение раскрытия информации на LSE связано с тем, что поставщик услуг по публикации перестал обслуживать компании, зарегистрированные в РФ, в то время как ритейлер не имеет возможности привлечь альтернативного провайдера.

С 4 мая компания планирует прекратить листинг GDR на LSE. Раскрытие информации, в частности и о делистинге, будет осуществляться посредством корпоративного сайта и "Центра раскрытия корпоративной информации", уточнили в компании.

В середине апреля "Норникель" также прекратил публиковать информацию на LSE из-за отказа провайдера сотрудничать с компаниями из РФ. О проблеме с провайдером также сообщал золотодобытчик Polymetal, зарегистрированный на острове Джерси.

Как ранее сообщали "Интерфаксу" собеседники в нескольких российских публичных компаниях, крупный провайдер Equity story (EQS), который многие использовали как альтернативу официальному сервису биржи, RNS, с 31 марта прекратил работу с российскими компаниями. Остальные провайдеры, включая RNS, отказываются заключать новые договоры с российскими эмитентами. Раскрывать информацию на финансовом рынке Великобритании можно через ограниченное число провайдеров (primary information provider, PIP), аккредитованных регулятором - FCA.

EQS Group в связи с санкциями ЕС больше не может предоставлять услуги по раскрытию информации эмитентам, зарегистрированным в России, и тем, кто находится под ограничительными мерами, прокомментировали в EQS.