Рынок аренды офисов в Петербурге в 2023 году может снизиться на 35%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге объем арендных сделок на рынке офисной недвижимости по итогам 2023 года может сократиться на 35% по сравнению с 2022 годом, говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group.

"Тренд (на снижение - ИФ) поддерживается низкой вакантностью и тем, что оставшиеся после ухода международных компаний площади уже арендованы. В текущих условиях ставки существенно не корректируются, а дисконты минимальны. Но в следующем году мы прогнозируем по мере вымывания с рынка ликвидного предложения увеличение ставки аренды в офисах класса "А" - с 2,2 тысячи до 2,3 тысячи рублей за кв. м в месяц, включая НДС и операционные расходы. В классе "В" рост будет не такой значительный - с 1,5 тысячи до 1,55 тысячи рублей за кв. м. за месяц", - считает директор департамента офисной недвижимости NF Group в Петербурге Регина Волошенко.

Основную долю спроса сформировали компании из IT-сектора (50% арендованных помещений). По данным аналитиков, спрос со стороны местных игроков был ориентирован на новые офисы класса "В", а международных - на офисы класса "А".

В общей сложности по итогам 2023 года ожидается объем ввода офисов в Петербурге на уровне 135 тысяч кв. метров, что на 17% меньше, чем в предыдущем году.

Сейчас в городе на этапе строительства находятся 24 бизнес-центра общей площадью 238 тысяч кв. м, которые девелоперы планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Среди строящихся офисов два относятся к классу "А" ("Невская Ратуша" и "Северная Пальмира"), в классе "В" - "К-37", "Авангард", Atlas City (II очередь) и другие.