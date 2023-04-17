Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

Саудовская Аравия в феврале сохранила объем добычи нефти и снизила экспорт на 2,7%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в феврале сохранила добычу нефти практически на уровне предыдущего месяца, при этом экспорт уменьшился на 2,7%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 7,455 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,658 млн б/с в январе. При этом он на 2% превысил показатель февраля прошлого года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в феврале составила 10,45 млн б/с против 10,453 млн б/с месяцем ранее, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении этот показатель повысился на 2,2%.

Ирак в феврале нарастил экспорт нефти на 2,7% за месяц - до 3,739 млн б/с. Добыча незначительно увеличилась - до 4,339 млн б/с с 4,331 млн б/с. По сравнению с февралем 2022 года первый показатель вырос на 0,6%, второй - на 1,9%.

Производство нефти в Венесуэле уменьшилось до 704 тыс. б/с по сравнению с 732 тыс. б/с в январе. Год назад показатель составлял 788 тыс. б/с. При этом поставки за рубеж из этой страны в феврале составили 537 тыс. б/с против 466 тыс. б/с месяцем ранее и 548 тыс. б/с в том же месяце прошлого года.

По предварительным оценкам JODI, США в феврале увеличили добычу нефти на 9,1% - до 13,598 млн б/с по сравнению с 12,462 млн б/с месяцем ранее. За год показатель взлетел на 20,2%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 4,595 млн б/с против 3,514 млн б/с в январе (скачок на 30,8%) и 3,309 млн б/с в феврале 2022 года (подъем на 38,9%).

Саудовская Аравия JODI Венесуэла США Ирак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Феликс Евтушенков вышел из совета директоров МТС на фоне британских санкций

Банк России выстроит систему шлюзов с зарубежными платежными системами

Банк России не планирует большие послабления по валютным ограничениям

Банк России не планирует большие послабления по валютным ограничениям

Бельгийская Aliaxis хочет купить финскую Uponor за 1,8 млрд евро

Дисконт Urals к Brent сократился до минимума с ноября-декабря

Ставка windfall tax предполагается в размере 10%, но при досрочной уплате снизится до 5%

Ставка windfall tax предполагается в размере 10%, но при досрочной уплате снизится до 5%

Merck купит разработчика препарата от аутоиммунных заболеваний Prometheus

Merck купит разработчика препарата от аутоиммунных заболеваний Prometheus

"Норникель" перестанет публиковать информацию на LSE

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });