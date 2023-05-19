Саудовская Аравия в марте слабо увеличила объемы добычи и экспорта нефти

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В марте 2023 года Саудовская Аравия незначительно увеличила добычу и экспорт нефти к февралю, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 7,523 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,455 млн б/с в феврале. При этом мартовский экспорт вырос на 4% в годовом измерении.

Добыча нефти Саудовской Аравии в марте составила 10,464 млн б/с против 10,45 млн б/с месяцем ранее, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении этот показатель повысился на 1,6%.

Производство нефти в Венесуэле увеличилось до 754 тысяч б/с по сравнению с 704 тысячами б/с в феврале. Год назад показатель составлял 728 тысяч б/с. При этом поставки за рубеж из этой страны в марте составили 482 тысячи б/с против 537 тысяч б/с месяцем ранее и 494 тысяч б/с в том же месяце прошлого года.

По предварительным оценкам JODI, США в марте снизили добычу нефти на 2,1% - до 12,226 млн б/с по сравнению с 12,483 млн б/с месяцем ранее. В годовом исчислении показатель поднялся на 4,5%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в марте составлял 4,772 млн б/с против 3,998 млн б/с в феврале (повышение на 19,4%) и 3,319 млн б/с в марте 2022 года (скачок на 43,8%).