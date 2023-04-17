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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

В рамках эксперимента ЦБ может допустить частные фирмы к обмену криптовалюты для нужд ВЭД

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Банк России в рамках работы экспериментального правового режима (ЭПР) не исключает допуск частных компаний на рынок обмена криптовалюты для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), но на первом этапе это должна быть компания с госучастием, сказал журналистам зампред ЦБ Алексей Гузнов.

На встрече с фракцией "Новые люди" 17 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в рамках ЭПР могут быть разрешены расчеты для участников ВЭД не только в криптовалюте, но и в ЦФА. При этом, по ее словам, предполагается создание уполномоченных организаций по обмену и продаже криптовалюты для нужд ВЭД.

"Для внешних расчетов (в криптовалюте - ИФ) мы предполагаем, что это возможно в виде эксперимента - этот законопроект тоже готовится, в виде экспериментального правового режима, там предполагается создание специальных уполномоченных организаций: то есть майнеры смогут через эту уполномоченную организацию продавать, субъекты ВЭД - использовать для расчетов, хотим посмотреть, как это будет работать", - сказала Набиуллина.

Как уточнил журналистам Гузнов, сейчас идет дискуссия с правительством о том, какая сфера деятельности будет у данных уполномоченных компаний, упомянутых Набиуллиной, как они будут обслуживаться, с какими банками работать, насколько они могут взаимодействовать с представителями, которые занимаются внешнеторговой деятельностью.

"Чуть позднее будет понятно и по наименованию. Я думаю, что на первом этапе это в любом случае (компании - ИФ) с госучастием несомненно, но с учетом просто того, что есть определенная синергия и взаимодействие, которое требуется здесь, но не исключается то, что в последующем могут быть частные, - сказал Гузнов. - Это эксперимент, а эксперимент не предполагает множества, эксперимент предполагает отработку определенных гипотез, по поводу того, что мы хотели бы видеть. Насколько там экспортеры и импортеры, которые могут использовать криптовалюту в расчетах, они найдут друг друга".

При этом, по словам Гузнова, он не уверен, что это должна быть компания, которая создается с нуля: "Любое создание - это время, на то, чтобы компетенцию нарастить, людей найти, создать технологии, обеспечить организационную структуру и так далее. Это пройдет время".

Премьер-министр Михаил Мишустин в конце года поручил ЦБ, Минфину, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ разработать механизм использования криптовалюты в международных расчетах.

Алексей Гузнов Эльвира Набиуллина ЦФА Банк России
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