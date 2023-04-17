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Банк России отработает использование ЦФА для международных расчетов наряду с криптовалютой

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Международные расчеты в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) могут быть разрешены не только в криптовалюте, но и с помощью работающих в легальном поле российских цифровых финансовых активов (ЦФА), считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Предполагается отработать использование цифровых финансовых активов для международных расчетов", - сообщила она на встрече с фракцией "Новые люди" в рамках рассмотрения годового отчета ЦБ в Госдуме.

Она уточнила, что речь идет о расчетах в рамках ЭПР, который будет позволять также проводить расчеты для экспортеров в криптовалюте. Расчеты в криптовалюте внутри страны не должны использоваться, напомнила глава ЦБ.

"Для внешних расчетов мы предполагаем, что это возможно в виде эксперимента - этот законопроект тоже готовится - в виде экспериментального правового режима, там предполагается создание специальных уполномоченных организаций - то есть майнеры смогут через эту уполномоченную организацию продавать, субъекты ВЭД - использовать для расчетов, хотим посмотреть, как это будет работать", - подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ также отметила, что проект цифрового рубля создается так, чтобы он потенциально мог стыковаться с проектами в других странах и в том числе и для внешнеэкономических расчетов. "Но понятно, что это не только от нас зависит, это зависит от наших партнеров", - добавила Набиуллина.

На данный момент в реестр ЦБ по выпуску ЦФА включены пять компаний, они ведут выпуск активов в тестовом режиме.

В начале апреля глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о легализации международных расчетов в криптовалюте в рамках ЭПР застрял из-за споров об ответственности за незаконное использование цифровых валют.

Разработка механизма использования криптовалюты в международных расчетах - поручение премьер-министра Михаила Мишустина, которое он дал в конце 2022 года Минфину, ЦБ, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ. Законопроект, прописывающий механизм использования цифровых валют в экспортных расчетах, пока не внесен в Госдуму, но участники рынка видели несколько вариантов, последний из которых разработал Минфин. Законопроект шел в пакете с поправками в Уголовный кодекс, согласно которым гражданин может быть оштрафован за оплату товаров в криптовалюте на 200 тысяч рублей, а компания - на 1 млн рублей. За незаконную организацию криптобиржи министерством был предложен максимальный срок - 7 лет тюрьмы.

Банк России Новые люди Эльвира Набиуллина ЦФА
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