Участники ВЭД смогут использовать криптовалюту в расчетах по разрешению спецкомитета

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Участники внешнеэкономической деятельности смогут использовать в расчетах криптовалюту, если получат разрешение специального комитета, который будет создан в рамках формируемого экспериментального правового режима, рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Его комментарий про криптовалюты прозвучал на конференции РБК "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0".

"Честно сказать, крипта - это в целом зло, я вот так считаю. Я считаю, что люди, которые инвестируют туда свои сбережения - они очень сильно рискуют, и я вот еще раз хочу воспользоваться возможностью посоветовать людям этого не делать. И это наша позиция общая с Центральным банком", - так начал замминистра.

"Но могут быть отдельные ситуации, при которых криптой можно пользоваться", - отметил он.

Плюс этого инструмента - не в анонимности и возможности с его помощью обойти санкционные ограничения, это распространенное мнение иллюзорно, считает он: "понятно, что транзакции в большинстве популярных крипотвалют финансовыми разведками всех стран просматриваются".

Реальные преимущества криптовалют - отсутствие корсчетов, возможность молниеносно проводить операции в ряде стран практически без комплаенса, и этим можно и нужно пользоваться, полагает Моисеев.

"Мы договорились с Банком России и с рядом ключевых правоохранительных о том, что мы пойдем путем проведения эксперимента. В настоящий момент комитет по финансовому рынку Госдумы приступил к рассмотрению законопроекта, который предполагает две ключевых новеллы. Первое - для тех, кто намайнил, можно будет намайненное добро продать. При условии декларирования и, естественно, прозрачности всех операций. И (второе - ИФ) - предполагается ввести так называемый экспериментальный правовой режим. Если законопроект будет принят, будет образован некий комитет проектный, который будет состоять из представителей ряда министерств, Банка России и нескольких правоохранительных органов, который будет давать разрешения отдельным операторам использовать крипту во внешнеторговых расчетах. Именно внутри этого эксперимента", - рассказал замглавы Минфина.

"Здесь есть определенная проблема: сейчас это все серая зона, но если вы красите часть этой зоны белым, а другую часть черным, то вы должны охранять границу между белым и черным. Поэтому потребуются, конечно, еще изменения в кодексы, в КоАП, в первую очередь. Все это в комплексе сейчас рассматривается", - добавил он.

Предполагается, что механизм будет действовать так: "если бизнес придет и покажет, что у них построена схема по расчетам в крипте, то такого рода комитет сможет такие проекты поддерживать, и они смогут быть реализованы". "Повторюсь, это именно по отдельным такого рода ситуациям для отдельных проектов", - подчеркнул замминистра.

Кроме того, по его словам, Минфин инициировал рассмотрение поправок в закон о ЦФА, которые позволили бы более активизировать использование утилитарных цифровых прав в расчетах: сейчас оно сдерживается рядом проблем юридического характера.

В целом, по мнению Моисеева, текущая ситуация во внешнеторговых расчетах требует гибкости, традиционный подход "у нас есть железная дорога, вот по ней едем, а по тропинке не пойдем" не работает. "Сейчас все возможные некриминальные способы расчетов, конечно, должны использоваться", - сказал замминистра, напомнив, что государство, например, разрешило оплачивать экспорт в наличной валюте, что раньше было немыслимо, отменило требования о репатриации, разрешило взаимозачеты и т.д.