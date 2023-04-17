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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

Миноритарий предложил VEON запустить buyback ради увеличения капитализации

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Shah Capital, которая владеет миноритарным пакетом телекоммуникационного холдинга VEON, направила его совету директоров ряд предложений, призванных увеличить капитализацию группы. Среди них - запуск программы выкупа акций.

Shah Capital (основатель - выходец из UBS Химаншу Шах) владеет 5,01% капитала VEON, следует из раскрытия холдинга на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В своем письме, также опубликованном через SEC, акционер высказывает озабоченность низкой, по его мнению, стоимостью акций VEON ($18,84 на закрытие торгов на Nasdaq в минувшую пятницу), и слабым интересом инвесторов к холдингу даже несмотря на предстоящую продажу российского актива - "Вымпелкома". Shah Capital подготовил "дорожную карту" - набор мер, которые, по оценке автора, поднимут стоимость бумаг в несколько раз, до $100 за акцию.

Приступать к реализации плана необходимо сразу после закрытия сделки по продаже "Вымпелкома", считает он.

Так, предлагается запустить программу buyback на $200 млн. Компания при этом должна взять на себя обязательство использовать 50% от свободного денежного потока на выкуп акций до того момента, пока мультипликаторы EV/EBITDA VEON не окажутся на уровне конкурирующих с ним компаний (прогнозный коэффициент, который приводит Shah Capital, составляет EV/EBITDA 1,8x, в то время, как у других - 6x EV/EBITDA).

По итогам 2022 года денежные средства и депозиты VEON на уровне штаб-квартиры составляли $2,5 млрд. Акционер считает, что этот показатель не должен превышать $200 млн, а "излишки" предлагается направить на частичный выкуп облигаций-2024 или на досрочное погашение обязательств по кредитным линиям.

Помимо этого, VEON необходимо провести IPO своего украинского актива "Киевстар" на NASDAQ или Варшавской фондовой бирже, или продать часть своей доли в телеком-операторе. Также акционер предлагает выделить финтех- и стриминговые сервисы в отдельную компанию, чтобы вывести их на биржу Дубая к концу 2023 года.

Еще одна его идея - сокращение численности совета директоров до 7-8 человек для снижения корпоративных расходов. В настоящий момент в совете директоров 11 человек.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.

VEON Вымпелком США SEC Shah Capital Киевстар
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