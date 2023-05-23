Акционеры VEON 29 июня утвердят сокращение совета директоров с 11 до 7 человек

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Акционеры телекоммуникационного холдинга VEON на годовом собрании 29 июня могут утвердить обновленный состав совета директоров, говорится в его сообщении.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право участвовать в собрании, - 25 мая.

Участникам собрания предлагается утвердить семь кандидатов в совет, новым представителем может стать CEO VEON Каан Терзиоглу.

Остальные шесть директоров могут быть переизбраны - это сооснователь VEON Оги Фабела, экс-CEO малазийской телеком-компании Digi.Com Мортен Лундан, старший советник LetterOne Ярослав Глазунов, бывший главный юристконсульт Sanofi Карен Линехан, а также управляющий директор LetterOne Technology Андрей Гусев и бывший топ-менеджер KPMG Михель Сотинг.

Сейчас в совете VEON 11 деркторов. Предложение о сокращении состава совета директоров для повышения капитализации холдинга поступало в апреле 2023 года от одного из миноритариев VEON - инвесткомпании Shah Capital. Акционер предлагал сократить совет директоров до 7-8 представителей, также среди предложений - запустить программу buyback на $200 млн, провести IPO украинского актива "Киевстар" на NASDAQ или Варшавской фондовой бирже и другие.

"Поскольку мы репозиционируем VEON, я считаю, что совет директоров меньшего размера лучше всего подойдет для обновленного VEON после продажи российского бизнеса", - сказал через пресс-службу председатель совета директоров компании Гуннар Хольт. Он не включен в список кандидатов на переизбрание.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.