Россия ждет решение Индии о выделении второй площадки для АЭС российского дизайна

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Россия ожидает решение правительства Индии о выделении второй площадки для серийного строительства АЭС российского дизайна, помимо АЭС "Куданкулам", сообщил журналистам вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Мы со своей стороны готовы к серьезному расширению взаимодействия с индийской стороной по всем перспективным направлениям в области использования атомной энергии в мирных целях", - сказал он.

АЭС "Куданкулам" возводится в Индии в рамках двустороннего соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года. Россия уже построила блоки №№1-2 АЭС "Куданкулам".

"Энергоблоки 1 и 2 уже выработали 77 млрд КВт.ч электроэнергии. На регулярной основе поставляем ядерное топливо для двух действующих энергоблоков АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. В июне 2022 года "Росатом" впервые поставил в Индию ядерное топливо нового типа для этих блоков. Успешно продвигается строительство блоков 3, 4, 5 и 6 АЭС "Куданкулам"", - заявил Мантуров.

Он напомнил, что половина из строящихся сейчас в Индии блоков - по российскому дизайну. "Проекты реализуется на условиях технического содействия, то есть российская сторона проектирует станцию, поставляет основное оборудование, осуществляет шеф-монтаж и обучение персонала", - сказал вице-премьер.