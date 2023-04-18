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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:57

Мантуров отметил интерес Индии к российским IT-разработкам

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Россия видит возможности нарастить экспорт своих IT-разработок по ряду направлений в Индию, заявил журналистам вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Мы видим на рынке Индии перспективные ниши для наращивания объемов российского IT-экспорта - в частности, биометрических систем и средств идентификации, информационной безопасности, но не ограничиваемся ими", - сказал он.

По его словам, представителей Индии, в частности, заинтересовали интеллектуальные системы (например, система беспрепятственного взимания платы с грузовиков на дорогах), умные системы навигации и отслеживания судов, системы безопасности на транспорте и в городе.

"Несмотря на существенные компетенции индийского IT-сектора, интерес к российским продуктам и разработкам весьма существенный. Это является хорошим подспорьем для развития деятельности "цифрового атташе" в этой стране на базе нашего торгового представительства", - сказал вице-премьер.

По данным ассоциации "Руссофт", в 2022 году совокупный экспорт российских компаний-разработчиков ПО сократился на 8-17% и составил $8,4-9,2 млрд. При этом во II полугодии 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года падение было еще более значительным - около 20-25%.

Как указывает ассоциация, активность российских софтверных компаний на зарубежных рынках в 2022 году не уменьшилась по сравнению с 2021 годом, а, напротив, почти достигла уровня 2019 года (рекордный уровень до пандемии).

При этом, если в 2021 году отечественные софтверные компании активнее всего работали в США, Европе и на Ближнем Востоке, то в 2022 году - в ближнем зарубежье, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Наибольшую активность российские игроки проявляли в Узбекистане, ОАЭ и Индии. В то же время, они по-прежнему представлены в США и Европе, отмечает "Руссофт".

Денис Мантуров Индия Минпромторг Руссофт
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