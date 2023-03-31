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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Власти РФ намерены укреплять связи с Китаем и Индией

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Россия придает особо важное значение всеобъемлющему углублению связей и координации с Китаем и Индией, говорится в обновленной концепции внешней политики РФ.

"Особо важное значение для достижения стратегических целей и выполнения основных задач внешней политики РФ имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы и развития, расположенными на Евразийском континенте и приверженными подходам, принципиально совпадающим с российскими подходами к будущему мироустройству и решению ключевых проблем мировой политики", - отмечается в документе.

В нем сказано, что "Россия нацелена на дальнейшее упрочение отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой и уделяет приоритетное внимание развитию обоюдовыгодного сотрудничества во всех сферах, оказанию взаимопомощи и укреплению координации на международной арене в интересах обеспечения безопасности, стабильности, устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях как в Евразии, так и в других частях мира".

Вместе с тем, "Россия будет и далее наращивать особо привилегированное стратегическое партнерство с Республикой Индией в целях повышения уровня и расширения взаимодействия во всех сферах на взаимовыгодной основе и уделять особое внимание увеличению объемов двусторонних торговых, инвестиционных и технологических связей, обеспечению их устойчивости к деструктивным действиям недружественных государств и их объединений", говорится в документе.

Китай Индия
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