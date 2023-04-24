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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Костин предложил отдавать активы недружественных иностранцев в управление

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Активы компаний из недружественных государств можно передавать в управление профильным локальным игрокам, считает глава ВТБ Андрей Костин. Он высказал это предложение в эфире телеканала "Россия 24".

"Финны сейчас не очень дружественные, у них есть большая компания, Fortum, допустим. Они оценивают ее в миллиарды долларов, и очень много желающих там за рубежом даже, и в России, купить. А почему, допустим, не взять под управление? Отдать, не знаю, "Интер РАО", или какой-то специализированной компании управленческой. Пусть управляют и платят государству за это деньги", - предложил он.

Концерн Fortum - один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику, ему принадлежит почти 100% ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания в мае 2022 года объявила о планах покинуть российский рынок, но до сих продать бизнес не сумела.

"Когда закончатся санкции, мы им вернем. Это же справедливо", - заявил Костин, напомнив о судьбе европейских активов ВТБ, которые группа фактически потеряла после введения санкций.

Приобретение же активов у иностранных игроков, даже с привлекательным для покупателей дисконтом, не должно быть основным вариантом "выхода" из России, уверен глава ВТБ.

"Интересы государства, на мой взгляд, диктуют то, что нам лучше притормозить этот процесс (выкупа активов у недружественных нерезидентов - ИФ). И я знаю позицию Центрального банка (относительно потенциальных сделок "на выход" иностранных банков - ИФ), она такая же примерно. В каких-то случаях это можно делать как исключение, но как система - надо "зуб за зуб", абсолютно адекватно, точно воспроизвести те действия, которые они делают в отношении нас", - считает Костин.

Он напомнил, что ВТБ после введения против него санкций предлагал западным банкам обмен активами, и они были готовы к таким сделкам, но Евросоюз не дает на них разрешение. "А сейчас эти банки пытаются уйти (из России - ИФ). Я считаю, что нельзя им давать просто так уйти, продать даже задешево. Какое-то чувство справедливости должно быть", сказал глава ВТБ.

Костин также вновь призвал использовать инструментарий приватизации для развития внутреннего рынка. "Это прежде всего вопрос привлечения частных инвестиций, а не столько, может быть, даже фискальная задача", - сказал он. При этом государству не обязательно отказываться от контроля в компаниях.

"Допустим, приватизация 20-процентного пакета "Роснефти" дала денег, по-моему, столько же, сколько за 10 лет приватизировали все другие предприятия. У нас есть еще крупные предприятия, условно, "Транснефть" есть, РЖД. Недавно мне наши бизнесмены высказывали, нельзя ли прикупить кусочек "Почты России", - сообщил Костин.

Fortum Андрей Костин ВТБ Фортум Евросоюз Роснефть Почта России
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