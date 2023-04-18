Х5 в I квартале увеличила оборот в сегменте e-grocery на 34,5%, до 27,9 млрд рублей

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года X5 Retail Group увеличила оборот (GMV) в сегменте e-grocery (онлайн-гипермаркет "Vprok.ru Перекресток" и экспресс-доставка из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток") на 34,5% - до 27,9 млрд рублей, следует из сообщения компании.

GMV экспресс-доставки в отчетном периоде увеличился в 1,69 раза - до 21,84 млрд рублей. Количество заказов год к году выросло в 1,85 раза - до 13,43 млн. Средний чек составил 1,596 тыс. рублей, снизился на 7,7%.

Онлайн-гипермаркет "Vprok.ru Перекресток" в I квартале снизил оборот на 22,3% - до 6,04 млрд рублей. Количество заказов также снизилось - на 30% - и составило 1,15 млн. Средний чек при этом вырос на 12,4% - до 5,1 тыс. рублей.

В целом чистые продажи цифровых бизнесов Х5 (онлайн-гипермаркет, экспресс-доставка, сервис доставки на "последней миле" 5Post и сервис доставки готовой еды "Много лосося") по итогам I квартала выросли на 35,9% - до 25,6 млрд рублей.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 марта 2023 года группа объединяла 21,76 тысячи магазинов, в том числе 19 549 магазинов "у дома" "Пятерочка", 956 супермаркетов "Перекресток", 591 "жесткий" дискаунтер "Чижик" и 596 магазинов "Красный Яр" и "Слата".