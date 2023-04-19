"Мангазея" задумалась о строительстве мини-завода СПГ на Ямале

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Мангазея" рассматривает возможность строительства малого завода по производству сжиженного природного газа на Ямале, ресурсной базой для проекта выступит Тэрельское газоконденсатное месторождение, сообщил "Ведомостям" основатель и владелец группы Сергей Янчуков.

По его словам, Тэрельское месторождение обладает трудноизвлекаемыми запасами газа, и компания долго искала экономически выгодную технологию для его добычи. Сейчас "Мангазея" ищет способы монетизации актива.

Янчуков подчеркнул, что вариант строительства трубопровода до газотранспортной системы "Газпрома" не рассматривается ввиду ее удаленности от месторождения по прямой на 150-160 км. "Строительство такой трубы экономика не выдержит, соответственно, мы ищем другие варианты монетизации", - подчеркнул глава "Мангазеи".

"Первый - продажа газа "Роснефти", которая находится рядом. Мы с ней ведем переговоры уже около года. Второй - выработка газомоторного топлива или компримированного газа. (...) Мы рассматриваем строительство малотоннажного комплекса СПГ мощностью до 7 тонн в час, 55 тысяч тонн в год. При этом объем производства КПГ планируется в зависимости от спроса непосредственно на криогенных АЗС", - сказал Янчуков.

Он отметил, что реализация проекта не вызовет сложностей, поскольку необходимые для этого малотоннажные установки производятся в России.

Бизнесмен подчеркнул, что запасы Тэрельского месторождения оцениваются в 100 млрд куб. м. Его освоение компания рассчитывает начать в 2026-2027 годах.

"Мангазея" входит в топ-20 российских золотодобытчиков, ее производственные активы расположены в Забайкальском крае. Группа также занимается девелопментом, сельским хозяйством и другими направлениями.