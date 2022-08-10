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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Бывший глава Petropavlovsk и "АГД Даймондс" стал топ-менеджером "Мангазеи"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Максим Мещеряков с 2022 года работает в группе "Мангазея" Сергея Янчукова, занимает должность замгендиректора по развитию проектов золотодобывающего дивизиона, говорится в материал компании.

Мещеряков в 2020 году в течение нескольких месяцев был главой золотодобытчика Petropavlovsk. Компания тогда была в острой фазе корпоративного конфликта, и Мещеряков не смог найти общий язык с менеджерами российских "дочек" Petropavlovsk и профсоюзом ключевого рудника. После инцидента в московском офисе "Покровского рудника", когда Мещерякова охрана не пускала в офис, а он прошел туда силой, СК возбуждал уголовное дело. Оно было закрыто весной 2021 года.

Непосредственно до назначения в Petropavlovsk Мещеряков руководил оловянным проектом Traxys в России. А ранее входил в совет директоров алмазодобытчика "АГД Даймондс" (прежнее название "Архангельскгеолдобыча"), в 2008-2014 годах возглавлял АГД как гендиректор.

Группа "Мангазея" входит в топ-20 российских золотодобытчиков. Производственные активы расположены в Забайкальском крае.

Максим Мещеряков Мангазея Сергей Янчуков Petropavlovsk АГД Даймондс
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