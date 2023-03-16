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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

"Мангазея" купит у Highland Gold золотое Тасеевское месторождение в Забайкалье

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Компания "Мангазея Майнинг", входящая в группу "Мангазея" Сергея Янчукова, договорилась с Highland Gold Владислава Свиблова о выкупе лицензии на разработку Тасеевского золоторудного месторождения в Забайкалье.

Как сообщила "Мангазея", по условиям сделки к ней также перейдет лицензия на геологическое изучение песков хвостохранилища ЗИФ-2 - бывшей Балейской золотоизвлекательной фабрики.

Цену сделки стороны не раскрывают.

Тасеевское месторождение - одно из самых крупных в Забайкалье. Его запасы по российской классификации оцениваются в 105 тонн золота.

"Тасеевское месторождение нельзя назвать простым: после заключения сделки перед нами будет стоять ряд задач, связанных с доизучением гидрогеологической обстановки вокруг участков, разработкой решений по осушению карьера, а также выбором оптимальной технологии обогащения руд и гидрометаллургической переработки. Но актив точно является перспективным как для нашей компании, так и для региона", - заявил через пресс-службу Янчуков.

Реализация проекта, по его оценкам, позволит увеличить производство золота в регионе на 30%.

"Сейчас Highland Gold концентрируется на развитии greenfield-проектов и поддержании операционной эффективности действующих предприятий. Проект по разработке Тасеевского карьера в полной мере не вписывался в эту стратегию", - пояснил Свиблов.

"Мангазея" входит в топ-20 российских золотодобытчиков, производственные активы расположены в Забайкальском крае. Помимо золотодобычи группа занимается девелопментом, сельским хозяйством и другими направлениями.

Структуры Свиблова, по подсчетам Союза золотопромышленников России, по итогам 2021 года вышли на третье место в стране с суммарной добычей около 16 тонн золота.

Мангазея Highland Gold Сергей Янчуков Владислав Свиблов Тасеевское месторождение Забайкалье
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