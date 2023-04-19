Продажи автомобилей в ЕС в марте подскочили на 29%

Реализация электромобилей в регионе выросла в 1,6 раза

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Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Европейском союзе в марте подскочили на 28,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составив 1,088 млн единиц, свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Все крупнейшие рынки ЕС показали двузначные темпы роста продаж в прошлом месяце: в Испании они составили 66,1%, в Италии - 40,7%, во Франции - 24,2%, в Германии - 16,6%.

Количество проданных новых автомобилей по Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в марте повысилось на 26,1% и достигло 1,42 млн машин.

Продажи автомобилей группы Volkswagen (VW) (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС в прошлом месяце увеличилась на 35%, до 275 757. Доля VW на рынке ЕС выросла до 25,3% с 24,2% годом ранее.

Реализация машин автоконцерна Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) выросла на 29%, до 216 862 единиц. Рыночная доля Stellantis осталась на уровне 19,9%.

Продажи Renault Group увеличилась на 30%, до 110 496 автомобилей, Hyundai Group (включает Kia) - на 9%, до 83 376 автомобилей.

Реализация машин Toyota подскочила на 25%, BMW - на 28%, Mercedes-Benz - на 20%.

Продажи электромобилей Tesla Inc. в ЕС подскочили в 1,8 раза, до 40 777 единиц.

В целом реализация электромобилей в регионе выросла в 1,6 раза, до 151 573 машин. Доля электромобилей на европейском рынке в марте увеличилась до 13,9% по сравнению с 11,4% годом ранее.

Продажи автомобилей в ЕС в первом квартале 2023 года выросли на 17,9%, до 2,65 млн.