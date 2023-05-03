Porsche увеличила квартальную операционную прибыль и выручку на четверть

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года германский производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG увеличил операционную прибыль и выручку на четверть, в том числе благодаря росту цен.

В январе-марте операционная прибыль компании составила 1,84 млрд евро против 1,467 млрд евро годом ранее.

Выручка поднялась до 10,097 млрд евро с 8,043 млрд евро. Операционная рентабельность не изменилась - 18,2%.

Поставки автомобилей выросли на 18% и достигли 80 767 штук. При этом доля электромобилей в общем объеме продаж снизилась до 11,4% с 13,9% годом ранее из-за сохраняющихся проблем в цепочках поставок и нехватки запчастей.

Автопроизводитель подтвердил прогноз на 2023 год, согласно которому выручка будет находиться в диапазоне от 40 млрд евро до 42 млрд евро, а рентабельность составит 17-19%.

С начала 2023 года капитализация Porsche выросла на 16,6% (до 103,3 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 13%.