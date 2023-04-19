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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Импорт газа в Литву во II полугодии 2022 года почти удвоился, потребление упало на треть

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Импорт природного газа в Литву в июле-декабре 2022 года составил 19,9 ТВт.ч, что на 90% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщил Государственный совет по регулированию энергетики.

Во втором полугодии газотранспортная система страны (ГТС) прокачала 31,51 ТВт.ч газа, что на 33% больше, чем годом ранее. Транзит уменьшился на 22% - до 10 ТВт.ч.

Выручка оператора литовской ГТС Amber Grid от транспортировки газа выросла в этот период на 21% - до 27,66 млн евро.

Потребление газа в июле-декабре было на 36% ниже, чем годом ранее и составило 5,979 ТВт.ч.

Средневзвешенная цена импортного газа во втором полугодии 2022 года выросла в 2,8 раза - до 149,65 евро за МВт.ч, затраты на импортный газ увеличились в 5,2 раза, достигнув 2,946 млрд евро.

С июля по декабрь на Клайпедском терминале сжиженного природного газа было регазифицировано 19,1 ТВт.ч газа (рост в 2,7 раза), доходы от этой деятельности возросли на 34% - до 22,7 млн евро.

Amber Grid Литва Клайпеда
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