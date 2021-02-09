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Возобновился транзит газа через Литву в Калининградскую область

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Поставки российского газа транзитом через Литву в Калининградскую область возобновились ночью со вторника на среду, следует из данных литовского газотранспортного оператора Amber Grid.

Ранее во вторник Amber Grid сообщила, что транзит газа через Литву в Калининградскую область РФ временно остановлен по просьбе "Газпрома".

В управлении информации "Газпрома" журналистам прокомментировали: "В настоящее время потребности Калининградской области в природном газе полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища".

В самой западной области России действует Калининградское подземное хранилище газа (ПХГ), которое начало работу в 2013 году. В настоящее время, по данным справки на сайте "Газпрома", в составе КПХГ действуют четыре резервуара хранения газа, оперативный резерв - 174 млн кубометров.

Литва Калининградская область Газпром

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