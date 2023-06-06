Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Цены на газ для населения Литвы с июля будут снижены на 3-6%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) Литвы во вторник утвердил снижение цен на природный газ для бытовых потребителей на второе полугодие 2023 года, сообщает агентство BNS.

После утверждения тарифов, представленных госэнергохолдингом Ignitis, с 1 июля цена газа с государственной компенсацией для группы, потребляющей минимальные объемы, составит 1,36 евро против 1,4 евро в настоящее время (снижение на 2,9% - ИФ); для бытовых потребителей, которые используют газ для отопления дома, цена уменьшится до 0,87 евро с 0,92 евро (снижение на 5,4%), для третьей группы, потребляющей наибольшие объемы газа, - до 0,83 евро с 0,88 евро (снижение на 5,7%).

Председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс ранее заявил, что изменение цен связано со снижением стоимости газа на рынке.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис отмечал, что, несмотря на падение цен на газ на рынках, его стоимость жителям страны все еще необходимо компенсировать.

На прошлой неделе правительство Литвы приняло решение о продлении с июля и до конца этого года государственной компенсации за газ бытовым потребителям. Компенсация составит 63 цента за кубометр вместо нынешних 99 центов, а всего на субсидии потребуется 54,48 млн евро из неиспользованных в первом полугодии средств.

Дайнюс Крейвис Литва ГСРЭ Ренатас Поцюс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РСТ не ждут последствий из-за запрета двум самолетам Southwind Airlines летать в Россию

Аналитики спрогнозировали дальнейшее укрепление курса швейцарского франка

Аналитики спрогнозировали дальнейшее укрепление курса швейцарского франка
Военная операция на Украине

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода в Днепре поднялась на 10 м

Военная операция на Украине

Губернатор Севастополя не ждет проблем с водоснабжением из-за повреждения Каховской ГЭС

Губернатор Севастополя не ждет проблем с водоснабжением из-за повреждения Каховской ГЭС
Военная операция на Украине

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода поднялась на 5 метров

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода поднялась на 5 метров
Военная операция на Украине

В "Росэнергоатоме" не видят угрозы для ЗАЭС из-за повреждения Каховской ГЭС

Brent подешевела до $76,5 за баррель

Brent подешевела до $76,5 за баррель
Военная операция на Украине

Из-за повреждения Каховской ГЭС возникла угроза затопления для 300 домов

Что случилось этой ночью: вторник, 6 июня

Спецслужбы Киргизии задержали более 30 человек, планировавших захват власти

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });