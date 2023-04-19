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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Выручка российской "дочки" UnionPay по РСБУ в 2022 году сократилась на 20%

Выручка российской "дочки" UnionPay по РСБУ в 2022 году сократилась на 20%
Фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Выручка российской "дочки" UnionPay по РСБУ в 2022 году составила 215,9 млн руб., что на 20% меньше результата за 2021 год (267,4 млн руб.), следует из бухгалтерской отчетности компании.

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Прибыль ООО "Юнионпэй" до налогообложения в 2022 году снизилась на 10% и составила 35,2 млн руб. по сравнению с 39,3 млн руб. в 2021 году.

Себестоимость продаж в разрезе затрат снизилась на 13,9%, до 137, 8 млн руб. с 160 млн руб. в 2021 году.

Кредиторская задолженность в 2022 году выросла в 6,5 раза и составила 57,7 млн руб. (8,8 млн руб. в 2021 году). Дебиторская задолженность изменилась незначительно и составила 119,9 млн руб. (117 млн руб. в 2021 году).

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Управленческие расходы компании в 2022 году снизились на 20% и составили 49,8 млн руб. против 61,9 млн руб. в предыдущем году. Прочие расходы снизились в два раза, до 128,7 млн руб. (262,6 млн руб. в 2021 году).

Прочие доходы сократились почти в два раза - до 130,2 млн руб. против 255,2 млн руб. в предыдущем году.

После ухода в марте 2022 года платежных систем Visa и MasterCard, ожидалось, что карты китайской UnionPay станут альтернативой для платежей за рубежом. Как сообщается на сайте платежной системы, она работает в 180 странах. Однако пользователи часто жаловались, что расплатиться картами UnionPay получается далеко не везде, а многие иностранные интернет-магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с карт, выпущенных в РФ.

UnionPay РФ
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