Выручка российской "дочки" UnionPay по РСБУ выросла почти на 30% в 2023 году

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Выручка российской "дочки" UnionPay по РСБУ в 2023 году составила 278,7 млн руб., что на 29,1% больше результата за 2022 год (215,9 млн руб.), следует из отчетности компании.

Выручка ООО "Юнионпэй" выросла в основном за счет услуг технической поддержки, она увеличилась на 35,8%, до 140,4 млн руб. с 103,4 млн руб. в 2022 году. Также увеличилась выручка от клиринга, рост более чем в два раза, до 32,5 млн руб. против 14,2 млн руб. в 2022 году.

Чистая прибыль в 2023 году выросла на 16,8% и составила 29,2 млн руб. по сравнению с 25 млн руб. в 2022 году.

Себестоимость продаж в разрезе затрат выросла на 25,1%, до 172,4 млн руб. против 137,8 млн руб. в 2022 году. Больше всего увеличились затраты на программное обеспечение (рост почти в полтора раза, до 69,3 млн против 46,9 млн руб. в 2022г), а также на рекламу (рост в 1,4 раза, до 22,9 млн руб. против 16,5 млн руб. в 2022г). Кроме этого, расходы на клиринг выросли на 28,6%, до 15,3 млн руб. против 11,9 млн руб.

Прибыль от продаж поднялась в 1,8 раза, до 50,3 млн руб. с 28,2 млн руб. в 2022 году.

Управленческие расходы в 2023 году выросли на 12,2%, до 55,9 млн руб. по сравнению с 49,8 млн руб. годом ранее. Прочие расходы опустились на 23,7%, до 98,2 млн руб. с 128,7 млн руб. в 2022 году. Прочие доходы уменьшились на 36,4%, до 82,8 млн руб. с 130,3 млн руб. в 2022 году.

Активы в 2023 году увеличились на 9,5%, до 398,5 млн руб. (363,8 млн руб. в 2022 году).

Численность сотрудников ООО "Юнионпэй" по итогам 2023 года составила 15 человек (14 человек в 2022 году).

UnionPay - одна из крупнейших платежных систем в Китае. Карты UnionPay позволяют оплачивать товары, услуги и снимать наличные в 183 странах мира, карты эмитируются более чем в 82 странах, говорится на сайте платежной системы.