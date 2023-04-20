Аналитики Сбера ждут к концу 2023 года курс доллара на уровне 75 рублей

По их прогнозу, лимит на конвертацию валюты нерезидентами сгладит волатильность

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Курс рубля укрепится по итогам второго квартала 2023 года на уровне 80 рублей за доллар США, в III квартале вырастет до 78 рублей/$1, в IV квартале - до 75 рублей/$1, прогнозируют аналитики Сбербанка.

"Из-за довольно видимого проседания в размере российского экспорта, из-за того, что потолок цен на нефть и нефтепродукты работает (рубль существенно ослаб весной 2023 года - ИФ), однако мы видим также, что в марте и апреле дисконт, по которому продается российская нефть относительно внешнего бенчмарка Brent, сжимается, мы думаем, что у рубля есть шансы укрепиться к концу года до 75 рублей к доллару, и даже в третьем квартале наш прогноз - 78 рублей", - сказала старший управляющий директор, директор аналитического управления банка Наталья Загвоздина на конференции для застройщиков.

В 2024 году Сбербанк прогнозирует укрепление курса рубля до 74 рублей/$1.

Директор аналитического управления Сбербанка напомнила, что валютный рынок сейчас не тот, к которому все привыкли: "на нем практически отсутствуют иностранцы, у нас есть ограничения на движение капитала, и ликвидность его сильно усохла".

"Поэтому какие-то разовые вещи, как, например, разрешение на выход из активов для кого-то крупного нерезидента, может быть, Sakhalin Energy, может быть, Heineken, может быть, кто-то еще, кому нужно здесь продать рубли и купить валюту, чтобы ее вывести с разрешения правкомиссии, все эти вещи в таком сузившемся форекс-рынке влияют на эту большую волатильность, ее никто не отменит", - подчеркнула Загвоздина.

По ее словам, власти это понимают, поэтому, скорее всего, будут введены лимиты на конвертацию валюты нерезидентами при продаже активов в России.

"Минфин, похоже, понимает, и Центральный банк, что это нужно это как-то регулировать, поэтому нужно ожидать, что они введут ограничения на покупку валюты под вывод со стороны этих крупных юрлиц - нерезидентов, что поможет, наверно, рынку где-то успокоиться", - предположила Загвоздина.