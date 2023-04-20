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Brent подешевела до $81,89 за баррель

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дешеветь днем в четверг.

Аналитик DailyFX Ричард Сноу в числе негативных факторов для котировок назвал опасения относительно перспектив роста мировой экономики и ухудшение финансовой конъюнктуры и условий привлечения заемного капитала в США, которое накануне отметила ФРС в региональном обзоре Beige Book.

"Судя по всему, дальнейшее ухудшение финансовой конъюнктуры, заставляющее беспокоиться за динамику глобального спроса, и незначительное укрепление доллара способствовали снижению нефтяных котировок в последние 4 дня", - заявил Сноу.

К 14:59 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на на $1,23 (1,48%), до $81,89 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к 14:49 дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,19 (1,5%) - до $77,97 за баррель.

По данным ФРС, за последние недели спрос на кредиты и объемы кредитования в целом сократились в Штатах как в потребительском, так и в бизнес-сегменте. Несколько американских округов отметили, что банки ужесточили стандарты кредитования на фоне возросшей неопределенности и опасений по поводу ликвидности.

Поддержку нефтяному рынку не оказали даже данные об изменении резервов топлива в США.

Запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей, сообщило министерство энергетики в среду. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидали сокращения всего на 400 тысяч баррелей.

При этом запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 355 тысяч баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя на 1,6 млн баррелей, второго - на 600 тысяч баррелей.

ФРС США Brent Beige Book Ричард Сноу DailyFX WTI
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