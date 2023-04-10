Минфин и ЦБ сочли переоцененным влияние на рубль операций в рамках выхода Shell из "Сахалина-2"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Влияние на курс рубля валютных операций, связанных с выходом концерна Shell из проекта "Сахалин-2", не следует переоценивать, считают Минфин и Банк России.

Эту тему на совместной рабочей группе по подготовке к рассмотрению годового отчета Банка России за 2022 год в Госдуме поднял глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Он попросил участников заседания прокомментировать информацию СМИ, которые назвали одной из причин волны ослабления курса рубля в начале апреля повышенный спрос на валюту в связи с тем, что российские власти разрешили Shell вывести из России почти 95 млрд рублей поступлений за долю в проекте "Сахалин-2".

Замминистра финансов Алексей Моисеев напомнил, что крупные валютные операции на валютном рынке в рамках сделок "на выход", согласованных подкомиссией правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, должны осуществляться в рамках достаточно жестких лимитов Центробанка.

"Я, честно говоря, с некоторым сомнением отношусь к этой логике (влияния сделки Shell на курс рубля - ИФ). Все разрешения, которые выдаются такого рода на правительственной комиссии, в случае, если это значительные средства, они всегда обусловлены условиями со стороны Банка России по темпам приобретения валюты, и там достаточно жесткие ограничения, - сказал замминистра. - Если кто-то нарушил эти ограничения, тогда, наверное, Банк России сможет увидеть и прокомментирует. Будет реакция".

"Всегда комиссией (правительственной - ИФ) ставится вопрос о том, какой источник приобретения (валюты - ИФ). Если источник приобретения - внутренний валютный рынок, и сумма значительная, то ставятся условия, довольно жесткие, по темпам этого приобретения. Эту сумму надо разбивать на большое количество частей, довольно незначительных ежедневных траншей. Ну а кто и что купил, я, честно говоря, не вижу, это видит только ЦБ", - отметил Моисеев.

О том, что власти, разрешая сделки с платежами в валюте на крупные суммы, требуют от покупателей конвертировать рубли так, чтобы это не влияло на рынок, источники "Интерфакса" сообщали в конце 2022 года. Это подтверждал ЦБ: согласно его комментарию, Банк России рекомендует подкомиссии при выдаче разрешений на выплаты нерезидентам фиксировать условие равномерной конвертации рублей в иностранную валюту, если сумма сделки превышает определенную величину. Эта рекомендация направлена на минимизацию влияния сделок на волатильность валютного рынка, отмечали в Банке России. Пример действия этой рекомендации источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, описывал на примере досрочного погашения "Норильским никелем" долга перед UniCredit на сумму чуть больше $500 млн: подкомиссия в декабре разрешила эту транзакцию, прописав обязательство покупать валюту для выплат на российском рынке в сумме не более $150 млн в сутки.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин, в сфере ведения которого находятся вопросы денежно-кредитной политики, сказал, что "солидарен" с оценкой коллеги из Минфина. "Тот акцент, который делают комментаторы на этом факте, наверное, преувеличен", - сказал он.

Факторы влияния

Заботкин заявил, что текущее ослабление рубля связано с падением поступлений экспортной выручки после введения "потолка" цен на нефть, и в дальнейшем ситуация выровняется.

"С точки зрения поступления экспортной выручки, она поступает с некоторым лагом, поэтому то, что мы наблюдаем сейчас на валютном рынке, отражает динамику экспорта, которая складывалась в январе-феврале этого года", - пояснил Заботкин позднее журналистам.

"Обменный курс у нас плавающий, он определяется взаимодействием всех факторов, но с точки зрения динамики поступления экспортной выручки с учетом лагов, наверное, мы проходим нижнюю точку после снижения физических объемов экспорта и цен, которое произошло во второй половине зимы", - добавил он.

Заботкин напомнил, что ЦБ не дает прогнозов по курсу рубля.

Поступления от экспорта - не единственный фактор, влияющий на курс, следует учитывать также динамику импорта, отметил зампред ЦБ.

"Курс определяется совокупностью различных факторов. Импорт восстанавливается. При прочих равных восстановление импорта означает более слабый курс. То, почему курс был очень крепкий в прошлом году, это было связано с тем, что импорт был очень подавлен в результате импортных ограничений. По мере того, как выстраиваются новые логистические цепочки и расчетные цепочки, импорт восстанавливается", - заключил Заботкин.