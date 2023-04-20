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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Rio Tinto в I квартале сократила добычу алмазов - на 28%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Группа Rio Tinto в I квартале 2023 года сократила добычу алмазов на 28% в поквартальном выражении, до 954 тысячи карат. Годовой спад добычи составил 4%.

Кроме того, компания сократила отгрузку железной руды на руднике Pilbara на 6% по сравнению с IV кварталом, до 82,5 млн тонн. По сравнению с I кварталом 2022 года отгрузка желруды выросла на 16%.

Выпуск сырья для производства стали упал в прошлом квартале на 11%, до 79,3 млн тонн, годовой прирост составил также 11%.

Производство алюминия в I квартале не изменилось по сравнению с IV кварталом, составив 785 тыс. тонн (+7% г/г).

Добыча меди сократилась составила 130,7 тысячи тонн (0% кв./кв. и +4% г/г).

Rio Tinto занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов - в основном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота, промышленных минералов и железной руды. Компания работает по всему миру, но основная часть ее деятельности сосредоточена в Австралии и Северной Америке.

Rio Tinto Австралия
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