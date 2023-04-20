Philip Morris увеличил квартальную выручку хуже прогноза

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года табачный концерн Philip Morris International сократил чистую прибыль и увеличил выручку, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, однако выручка оказалась хуже прогнозов.

Выручка компании в январе-марте повысилась на 3,5% и составила $8,02 млрд. Опрошенные FactSet аналитики ожидали, что показатель составит $8,11 млрд.

Чистая прибыль сократилась на 14,7% в годовом выражении и составила $1,28 на акцию. Скорректированная прибыль составила $1,38 на акцию при прогнозе экспертов на уровне $1,34 на бумагу.

Операционная прибыль упала на 17,2%, до $2,73 млрд.

В 2023 году компания ожидает получить скорректированную прибыль в диапазоне $6,40-6,52 на акцию. Опрошенные FactSet эксперты оценивают данный показатель в $6,33 на акцию.

Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на 39 предприятиях по всему миру и продает их более чем на 180 рынках. В портфеле брендов компании - марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие. PMI также выпускает системы нагревания табака Iqos и табачные стики для них.