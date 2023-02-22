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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Philip Morris усомнился в возможности продать сейчас российский бизнес

Переговоры с тремя возможными покупателями зашли в тупик

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International (PMI), чьи попытки продать российский бизнес из-за событий на Украине пока не увенчались успехом, сомневается, что при действующем регулировании сделок с участием иностранных инвесторов в России это вообще возможно.

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Компания вела переговоры по крайней мере с тремя "серьезными" потенциальными покупателями, но они зашли в тупик, заявил Financial Times главный исполнительный директор PMI Яцек Ольчак. В нынешней правовой конструкции российские власти могут диктовать все условия транзакции, включая сумму, доступ к денежным средствам, будущую дивидендную политику нового владельца и другое, отметил топ-менеджер, констатировав, что на данный момент у него нет ни покупателя, способного совершить такую сделку, ни надежды его найти.

При этом просто "бросить" российские активы компания, несмотря на критику в ее адрес в связи с затянувшимся процессом выхода, не может, сказал СЕО.

"Я не могу просто потерять терпение и оставить все. Это не мои деньги, это деньги акционеров, я управляю ими для них", - заявил Ольчак.

Одновременно он напомнил, что и решения не уходить из России компания не принимала. В марте 2022 года она сообщила, что приостанавливает инвестиции в России и рассмотрит реструктуризацию местного бизнеса.

На Россию и Украину в прошлом году пришлось 8% выручки PMI в размере $31,7 млрд.

В опубликованном в феврале отчете PMI заявила, что "постоянно оценивает развивающуюся ситуацию в России, включая недавние регуляторные ограничения на рынке, которые влекут за собой очень сложные условия, которые должны быть выполнены для получения одобрения властей на любую сделку по отчуждению". Компания приостановила новые инвестиции и сократила операции в России.

PMI начала работу в России в 1992 году, открыв свое представительство. Портфель брендов включает марки Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament и др. Компания также выпускает табачные стики для своих систем нагревания табака Iqos.

В России PMI владеет табачной фабрикой в Ленинградской области (ЗАО "Филип Моррис Ижора"), ей также принадлежит компания "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг", которая через филиальную сеть более чем в 100 российских городах занимается дистрибуцией сигарет. Осенью 2021 года PMI приняла решение закрыть фабрику в Краснодарском крае на фоне сокращения табачного рынка.

Philip Morris Яцек Ольчак PMI Украина Ленинградская область Ижора Краснодарский край
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