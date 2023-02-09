Philip Morris в IV квартале увеличил чистую прибыль на 15%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International в четвертом квартале увеличил чистую прибыль на 14,5%, при этом выручка превзошла ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $2,397 млрд, или $1,54 в расчете на акцию, по сравнению с $2,093 млрд, или $1,34 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль повысилась до $1,23 с $1,2 на акцию.

Выручка выросла на 0,6% – до $8,152 млрд против $8,104 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,26 на акцию при выручке в $7,5 млрд.

Объем поставок компании в минувшем квартале вырос на 1,2% – до 186,05 млрд штук табачной продукции. При этом продажи сигарет упали на 2,8%, составив 154,03 млрд. Сбыт нагреваемых табачных блоков подскочил на 26,1% и достиг 32,02 млрд.

По итогам 2022 года чистая прибыль Philip Morris увеличилась до $5,81 на акцию с $5,34 годом ранее, скорректированная – снизилась до $5,98 с $6,13 на акцию. При этом показатель без учета России и Украины опустился до $5,34 с $5,53 на акцию.

Чистая прибыль в текущем году, по прогнозу компании, будет находиться в диапазоне $6,09-6,21 на акцию.

Органический рост продаж составил в прошлом году 7,7%. В 2023 году компания ожидает повышения показателя на 7-8,5%.

Котировки акций Philip Morris растут на 0,6% в ходе торгов в четверг. Капитализация компании за последний год снизилась на 3% (до $157 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 потерял 8,1%.

Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на 39 предприятиях по всему миру и продает их более чем на 180 рынках. В портфеле брендов компании – марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие. PMI также выпускает системы нагревания табака Iqos и табачные стики для них.