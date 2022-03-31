"Сургутнефтегаз" за квартал мог заработать на валютной "кубышке" полтриллиона рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ликвидные активы "Сургутнефтегаза" (которые рынок привык называть "кубышкой") по итогам первого квартала 2022 года могут вырасти на полтриллиона рублей, свидетельствуют подсчеты "Интерфакса".

Исходя из курса доллара к рублю, установленного Банком России на 31 марта (84,0851 рубля/$ против 74,2926 рубля/$ на 31 декабря) "кубышка" "Сургутнефтегаза", а значит, и прибыль компании за I квартал 2022 года могла увеличиться примерно на 500 млрд рублей. Расчеты базируются на данных бухгалтерской отчетности "Сургутнефтегаза" за 9 месяцев 2021 года; годовую бухотчетность эмитент пока не публиковал.

Максимального за квартал значения курс доллара достигал в начале марта - более 120 рублей/$1. Такой курс привел бы к росту кубышки и прибыли на заоблачные 2,4 трлн рублей.

"Сургутнефтегаз" держит в различных банках многомиллиардные суммы в долларовых счетах. Любое изменение курса рубль-доллар оказывает существенное влияние на финансовые показатели нефтяной компании, на размер ее дивидендов, а также состояние ее "кубышки". Так, на конец третьего квартала она достигла 3,813 трлн рублей, или $52,408 млрд. Пересчет этой долларовой суммы обратно в рубли по курсу на 31 декабря 2021 года давал ориентир 3,894 трлн рублей по итогам четвертого квартала 2021 года и 4,4 трлн рублей по итогам первого квартала 2022 года.

Эксперт "ВТБ Капитала" Анна Стекольщикова ожидает, что из-за валютной переоценки чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в первом квартале 2022 года составит 649 млрд рублей. "Это предполагает вклад 6,4 рубля в расчетный дивиденд за полный 2022 год, если отталкиваться от официальной дивидендной политики", - отмечает Стекольщикова.

Прогноз чистой прибыли от аналитика Райффайзенбанка Андрея Захарова сильно скромнее - 417,962 млрд рублей при выручке в 674,581 млрд рублей.

Как сообщалось, в первом квартале 2021 года чистая прибыль "Сургутнефтегаза" составила 179,6 млрд рублей при выручке в 397,3 млрд рублей, в аналогичном периоде 2020 года прибыль достигала рекордных 716,9 млрд рублей при выручке в 295,36 млрд рублей.

Самыми "урожайными" годами компании были кризисные для рубля 2014-й (чистая прибыль - 891,7 млрд рублей), 2015-й (751,3 млрд рублей), 2018-й (827,6 млрд рублей) и 2020-й годы (729,6 млрд рублей).