Более половины выпуска облигаций "М.Видео" приобрели физлица

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы - физические лица проявили значительный интерес к приобретению 3-летнего выпуска облигаций ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео - Эльдорадо") серии 001Р-04 объемом 7 млрд рублей, говорится в пресс-релизе эмитента.

Общий объем размещения составил 7 млрд рублей, 3,8 млрд рублей из которых или более половины - средства инвесторов-физических лиц.

Как отметил руководитель отдела инвестиционных продуктов "Тинькофф Инвестиции" Евгений Дорофеев, выпуск облигаций "М.Видео-Эльдорадо" сопровождался рекордным интересом со стороны физических лиц - как с точки зрения количества принявших участие инвесторов, так и с точки зрения общего обънма спроса. "Сделку с уверенностью можно отнести к одной из самых "розничных" на российском рынке за последние годы", - добавил он.

"Бренды "М.Видео" и "Эльдорадо" сохраняют высокие позиции по узнаваемости и уровню доверия среди российских покупателей. Об этом говорит беспрецедентно высокая доля розничных инвесторов, принявших участие в четвёртом выпуске облигаций - порядка 3,8 миллиардов рублей, т.е. больше половины привлеченных средств, компания получила от физических лиц", - также считает финансовый директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Анна Гарманова.

Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13,3% годовых, а объем размещения не менее 5 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,05%, а объем размещения увеличен до 7 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года.

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк "Синара", ИФК "Солид" и Тинькофф банк. Техразмещение запланировано на 21 апреля.

Поручителем по выпуску назначено ООО "МВМ" - дочерняя компания ПАО "М.Видео", основная операционная компания группы "М.Видео-Эльдорадо".

Привлеченные в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели группы, в том числе на рефинансирование текущего кредитного портфеля.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в июле 2022 года. Тогда эмитент разместил выпуск 3-летних облигаций на 5 млрд рублей по ставке квартального купона 12,35% годовых.

В марте АКРА и "Эксперт РА" понизили рейтинг "М.Видео" до А(RU) и ruА соответственно. "Эксперт РА" дополнительно установило развивающийся прогноз по рейтингу.

Оба агентства связывали понижение рейтинга со значительным увеличением долговой и процентной нагрузки, обусловленным организацией логистики по альтернативным каналам поставок, потребовавшей от группы дополнительного финансирования оборотного капитала.

Сейчас в обращении находится три выпуска биржевых облигаций ООО "МВ финанс" на 24 млрд рублей.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в России. Акции компании обращаются на "Московской бирже". В сети группы больше 1200 магазинов.