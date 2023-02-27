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Банк России выявил факты манипулирования со стороны физлиц на рынке облигаций

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банк России установил факты манипулирования рынком тремя физлицами-родственниками в период с 17 ноября 2021 года по 23 мая 2022 года на организованных торгах биржевыми облигациями ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" и корпоративными облигациями Россельхозбанка.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

С брокерских счетов Ланчакова Андрея Петровича, Волковой Светланы Владимировны и Балашовой Людмилы Дмитриевны по предварительному соглашению совершались операции с облигациями, которые привели к существенным отклонениям спроса, предложения и объема торгов облигациями, установил ЦБ.

Проводившим эти операции физлицам регулятор направил предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. В отношении них приняты меры в рамках административного производства, ограничены операции по их торговым счетам.

Кроме того, ЦБ аннулировал квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, выданный Ланчакову.

Банк России РСХБ ГУП ЖКХ Якутии Андрей Ланчаков
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