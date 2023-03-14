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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Власти РФ задумались о выпуске "патриотических" гособлигаций

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Арсенал инструментов привлечения средств на российском рынке для пополнения бюджета может пополниться принципиально новым видом облигаций.

Инициатива выпуска тематических, или "патриотических" облигаций, содержится в предложениях, направленных Минфином в правительство РФ в конце февраля, сообщил "Интерфаксу" знакомый с обсуждением источник. Это один из пунктов плана, в котором министерство аккумулировало идеи по развитию механизмов и инструментов на финрынке для обеспечения финансового суверенитета РФ, сообщил он.

Предполагается, что выпускаться "патриотические" облигации будут от лица правительства, а распространяться - через банки, финансовые платформы и другие финансовые институты.

Минфин не ответил на запрос "Интерфакса" о деталях этого предложения, включая потенциальные объемы размещений.

Сейчас у государства есть один инструмент для привлечения денег населения - ОФЗ-н. Относительно размещаемых на аукционах рыночных ОФЗ объем поступлений в бюджет через этот механизм, запущенный в апреле 2017 года, всегда был незначительным, главной его целью Минфин называл не сами заимствования для бюджета, а повышение финансовой грамотности населения и привлечение граждан на финрынки. Облигации размещались среди физлиц через банки-агенты. В марте прошлого года их размещение было приостановлено из-за ухудшения условий заимствований, а после Минфин заявил, что цели эмиссии этих облигаций были достигнуты и возобновлять их реализацию не планируется.

Минфин РФ
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