Розничные продажи в Великобритании в марте упали сильнее прогноза

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в марте уменьшились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - на 0,5%, сообщает Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в феврале объем продаж вырос на 1,1%, а не на 1,2%, как было объявлено ранее.

Продажи продуктов питания в прошлом месяце сократились на 0,7%. В непродуктовых магазинах они упали на 1,3%, что было обусловлено, в том числе неблагоприятными погодными условиями. Онлайн-продажи снизились на 0,8%.

Между тем реализация автомобильного топлива выросла на 0,2%.

В целом розничные продажи в марте относительно того же месяца прошлого года опустились на 3,1%.

Продажи без учета автомобильного топлива уменьшились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,2% в годовом выражении.

Общий объем розничных продаж в Британии в первом квартале сократился на 3,8% относительно предыдущих трех месяцев.