Розничные продажи в Великобритании в марте упали сильнее прогноза
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в марте уменьшились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.
Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - на 0,5%, сообщает Trading Economics.
Согласно пересмотренным данным, в феврале объем продаж вырос на 1,1%, а не на 1,2%, как было объявлено ранее.
Продажи продуктов питания в прошлом месяце сократились на 0,7%. В непродуктовых магазинах они упали на 1,3%, что было обусловлено, в том числе неблагоприятными погодными условиями. Онлайн-продажи снизились на 0,8%.
Между тем реализация автомобильного топлива выросла на 0,2%.
В целом розничные продажи в марте относительно того же месяца прошлого года опустились на 3,1%.
Продажи без учета автомобильного топлива уменьшились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,2% в годовом выражении.
Общий объем розничных продаж в Британии в первом квартале сократился на 3,8% относительно предыдущих трех месяцев.