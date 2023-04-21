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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Акции Rakuten Bank подорожали на 38% на дебютных торгах после IPO

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Котировки акций Rakuten Bank в пятницу взлетели на 38% на дебютных торгах после первичного размещения на Токийской фондовой бирже, сообщает MarketWatch.

В рамках IPO банк, который входит в Rakuten Group, привлек 89,6 млрд иен ($667,5 млн), продав 64 млн акций по цене 1400 иен.

Торги в пятницу котировки начали на уровне 1856 иен и завершили на отметке 1936 иен.

Чистая прибыль Rakuten Bank за финансовый год, который завершился в марте 2022 года (последние доступные данные), увеличилась на 3,6% - до 20,04 млрд иен, выручка - на 2,6%, до 106,03 млрд иен.

Rakuten Group является крупнейшим в Японии интернет-ритейлером, а также владеет мессенджером Viber.

Rakuten Rakuten Bank Rakuten Group Япония
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