Viber открыл представительство в РФ в рамках закона о "приземлении"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мессенджер Viber, принадлежащий японскому холдингу Rakuten, открыл представительство в России для соблюдения закона о "приземлении", вступившего в силу с января этого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Ранее у Viber не было юридического лица (в РФ - ИФ)", - заявили в пресс-службе.

Согласно данным с сайта Роскомнадзора, Viber уже зарегистрировал личный кабинет на портале регулятора в рамках требований закона. Остальные два пункта - размещение электронной формы и создание филиала или российского юридического лица - пока отмечены как неисполненные. В Роскомнадзоре "Интерфаксу" сообщили, что пока не располагают информацией по этому вопросу.

Ранее о готовности открыть офис в России "Интерфаксу" сообщили в сервисе коротких видео Likee: компания завершает процедуры, связанные с открытием филиала. Остальные иностранные сервисы также начали выполнять требования закона о "приземлении". В частности, помимо Viber, личный кабинет зарегистрировали Apple и Likee. Также обе компании сделали электронную форму обращений на своих ресурсах.

Президент РФ Владимир Путин 1 июля прошлого года подписал так называемый закон о "приземлении", обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: информирование пользователей через поисковики о нарушении им закона, запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичная или полная блокировка ресурса в рунете.

В ноябре Роскомнадзор внес первые 13 компаний в соответствующий перечень. В него попали Google LLC , Apple Distribution, Meta Platforms, Inc, а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.