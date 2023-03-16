Glencore не хочет продлевать истекающий в 2024 году контракт на покупку алюминия "Русала"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Крупнейший сырьевой трейдер Glencore готов отказаться от продления истекающего в будущем году контракта на покупку алюминия у "Русала", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу Glencore Гэри Нэгла.

По его словам, это решение соответствует политике компании, заключающейся в том, чтобы не вступать в новые деловые отношения с Россией. Эта политика действует с весны прошлого года, но Glencore продолжал соблюдать действующий договор.

Расторжение контракта предоставит конкурентам Glencore редкую возможность усилить свое влияние на мировом рынке алюминия, если они смогут торговать российским металлом, который многие потребители отказываются покупать, пишет Bloomberg. Ранее стало известно, что другой крупный трейдер Trafigura ведет переговоры о закупках продукции у "Русала".

Если же "Русал" не сможет заключить новую сделку эквивалентного объема, это может привести к увеличению поставок российского алюминия на склады LME, что усилит давление на цены в период слабого спроса.

В 2020 году "Русал" объявил о сделке на $16 млрд, в ходе которой он продаст около трети своей продукции за этот период Glencore. Сделка рассчитана до 2024 года с возможностью продления до 2025 года, заявляла тогда российская компания.

Соглашение с "Русалом" позволяло Glencore поддерживать статус доминирующего мирового трейдера алюминия. У Glencore, производящей многие сырьевые товары, включая медь и уголь, нет собственного производства алюминия.

"Русал" не является объектом санкций, но США в феврале этого года ввели пошлину в 200% на импорт производимого в РФ алюминия. Такие суровые тарифы фактически прекратят импорт металла из России в США.

Glencore, бывший одним из основателей ОК "Русал", по-прежнему владеет 10,6% акций материнской компании "Русала" En+ Group, выйти из которой, как заявила Glencore, в настоящее время нереально.