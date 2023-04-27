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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Glencore купит у Norsk Hydro долю в алюминиевых активах в Бразилии за $0,7 млрд

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарский сырьевой трейдер Glencore заключил с норвежской Norsk Hydro соглашение о покупке 30% в глиноземном заводе Alunorte и 45% в производителе бокситов Mineracao Rio do Norte (MRN) в Бразилии.

Закрыть сделку планируется во втором полугодии 2023 года. За активы Glencore планирует заплатить около $700 млн, сообщил трейдер.

Glencore получит право на продажу продукции Alunorte и MRN пропорционально своей доле участия в активах.

Alunorte - крупнейший в мире глиноземный завод за пределами Китая, его мощность составляет 6,3 млн тонн глинозема в год. Предприятие является одним из главных потребителей сырья MRN, способной производить около 12,5 млн тонн бокситов в год. При этом 70% своей потребности в бокситах Alunorte обеспечивает за счет поставок с принадлежащей Norsk Hydro шахты Paragominas на севере Бразилии.

В результате сделки доля Norsk Hydro в Alunorte снизится до 62%.

Glencore Norsk Hydro Бразилия Alunorte Швейцария Mineracao Rio do Norte
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