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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Горнодобывающая BHP сократила годовую EBITDA на треть

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Горнодобывающая BHP по итогам финансового года (завершился 30 июня 2023 года) сократила EBITDA от продолжающихся операций на 31%, до $28 млрд.

Основной причиной падения показателя компания называет снижение мировых цен на основные виды производимого и добываемого сырья, а также влияние инфляции на затраты компании - в первую очередь BHP отмечает затраты на оплату труда, дизельное топливо и электроэнергию.

Прибыль от операционной деятельности сократилась на 33%, до $22,9 млрд, говорится в сообщении BHP.

Итоговая прибыль, распределяемая среди акционеров, упала до $12,9 млрд с $30,9 млрд годом ранее (-58%).

Финальные дивиденды составили $0,8 на акцию (общая сумма выплат - $4,1 млрд).

Капзатраты достигли $7,1 млрд (+16%). В 2024 и 2025 фингодах ориентир по capex составляет приблизительно $10 млрд, в среднесрочной перспективе - около $11 млрд.

BHP - крупнейшая в мире горнодобывающая компания, занимает существенные позиции в сырьевом бизнесе, включая энергетический и коксующийся уголь, медь, железную руду, никель и уран, а также работает в нефтегазовой отрасли.

BHP Австралия
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