Аналитики продолжают повышать прогноз роста ВВП Китая в 2023 году

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики еще двух банков улучшили прогноз роста экономики Китая в 2023 году после позитивных итогов первого квартала.

Эксперты Nomura International (Hong Kong) Ltd. подняли оценку до 5,9% с ранее ожидавшихся 5,3%, Bank of America - до 6,3% с 5,5%, сообщает Bloomberg.

Ранее на этой неделе JPMorgan повысил прогноз подъема ВВП КНР до 6,4% с 6%, Citi - до 6,1% с 5,7%, UBS - до 5,7% с 5,4%, Societe Generale - до 6% (прежние ожидания не указаны).

Экономика Китая в первом квартале увеличилась на 4,5% в годовом выражении, сообщило во вторник Государственное статистическое управление страны. Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 2,9% в октябре-декабре прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 4%, по данным Trading Economics.

"Сейчас Китай находится в пиковой зоне неудовлетворенного после пандемии потребительского спроса", - полагает главный экономист Nomura по Китаю Лу Тин. Восстановление сектора услуг "было выше наших ожиданий", добавил он.

Между тем в сообщении BofA говорится, что быстрый рост кредитования будет стимулировать рост инвестиций "больше, чем потребление".

При этом Лу Тин по-прежнему с осторожностью относится ко второму полугодию и 2024 году. Он полагает, что импульс восстановления внутреннего потребления, вероятно, будет ослабевать.