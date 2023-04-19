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JPMorgan, Citi и UBS улучшили прогноз роста ВВП Китая в 2023 году

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики трех крупных банков улучшили прогноз роста экономики Китая в 2023 году после позитивных итогов первого квартала, сообщает CNBC.

Эксперты JPMorgan подняли оценку до 6,4% по сравнению с ранее ожидавшимися 6%, Citi – до 6,1% с 5,7%.

Китайская экономика "уверенно идет по пути восстановления после пандемии, в первую очередь благодаря потреблению и услугам", говорится в сообщении Citi.

Экономика Китая в первом квартале увеличилась на 4,5% в годовом выражении, сообщило во вторник Государственное статистическое управление страны. Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 2,9% в октябре-декабре прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 4%, по данным Trading Economics.

"Сильный отчет о ВВП за первый квартал указывает на хорошее восстановление после открытия экономики страны, - заявил главный экономист JPMorgan по Китаю Хайбин Чжу. - Ряд факторов привел к сильному восстановлению активности в первом квартале, в том числе заметное восстановление потребления и услуг, связанных с поездками".

Сильные показатели начала года позволяют улучшить прогноз на весь 2023 год, сказал он, добавив, что восстановление Китая "вероятно, продолжится в ближайшей перспективе", прежде чем темпы роста начнут замедляться во втором полугодии.

Аналитики UBS также повысили прогноз на этот год до 5,7% с 5,4% – "учитывая более сильное, чем ожидалось, восстановление в первом квартале 2023 года, обусловленное устойчивым восстановлением потребления и сектора недвижимости".

Между тем эксперты Morgan Stanley в отчете, опубликованном во вторник, намекнули на возможность аналогичного шага. В настоящее время они оценивают подъем ВВП КНР на 5,7% в текущем году, но отмечают, что сильное начало года является причиной для возможного повышения прогноза.

JPMorgan Citi UBS Китай
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