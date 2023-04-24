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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:28

ГК "Русагро" в I квартале снизила выручку на 23%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ГК "Русагро", одного из ведущих агрохолдингов России, в первом квартале 2023 года составила 49,4 млрд рублей (до межсегментных элиминаций), что на 23% меньше, чем годом ранее.

"Это произошло в основном из-за снижения выручки масложирового бизнеса, обусловленного снижением цен реализации на фоне падения мировых цен на масло и курса доллара к рублю, а также уменьшением объемов продаж, реализованных с высокой доходностью благодаря снижению себестоимости", - говорится в пресс-релизе группы.

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Русагро
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