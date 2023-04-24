Leroy Merlin не планирует продавать свои складские объекты в России

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin не планирует продавать свои складские комплексы в России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Эта информация (о продаже - ИФ) не соответствует действительности. Мы не продаем ни одного складского объекта. Как и заявляли ранее в марте, мы не планируем каких-либо изменений в деятельности компании", - сказали в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на свои источники газета "Коммерсантъ" сообщила, что Leroy Merlin может продать свою складскую инфраструктуру в России и заключить договор аренды с новыми собственниками.

Компания владеет двумя объектами - около 130 тыс. кв. м в "Южных вратах" в Домодедово и 140 тыс. кв. м в комплексе "Белый Раст" в Дмитровском районе Подмосковья.

В марте французская группа Adeo, в которую входит Leroy Merlin, сообщила о планах по передаче контроля бизнеса Leroy Merlin в РФ местному менеджменту. Сделка должна быть согласована российскими регуляторами. Сообщалось, что продажа контроля позволит обеспечить деятельность компании на местном уровне, а также сохранить рабочие места для 45 тыс. сотрудников.

Leroy Merlin специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Первый магазин сети в России был открыт в 2004 году в Московской области. Согласно размещенной на сайте компании информации, сеть компании в РФ объединяет 107 гипермаркетов в 62 городах РФ.