"Коммерсантъ" сообщил о планах Leroy Merlin продать российские склады

Компания может затем арендовать эту инфраструктуру у новых собственников

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Французсий DIY-ритейлер Leroy Merlin может продать свою складскую инфраструктуру в России и заключить договор аренды с новыми собственниками, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Компаниии принадлежат два склада - около 130 тысяч кв. м в "Южных вратах" в Домодедово и 140 тысяч кв. м в комплексе "Белый Раст" в Дмитровском районе Подмосковья. Издание назвало претендентами на актив Central Properties и "Венталл-Девелопмент". По сведениям "Коммерсанта", Central Properties уже сделала предложение по выкупу площадей в "Южных вратах".

В Leroy Merlin не ответили на запрос газеты. Совладелец Central Properties Сергей Егоров и гендиректор "Венталл-Девелопмент" Валерий Жуков отказались от комментариев.

В марте французская группа Adeo, в которую входит Leroy Merlin, сообщила о планах передать контроль над российским бизнесом Leroy Merlin местному менеджменту. Сделка должна быть согласована российскими регуляторами. Сообщалось, что продажа контроля позволит обеспечить деятельность компании на местном уровне, а также сохранить рабочие места для 45 тысяч сотрудников.

Leroy Merlin специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Первый магазин сети в России был открыт в 2004 году в Московской области. Согласно размещенной на сайте компании информации, сеть компании в РФ объединяет 107 гипермаркетов в 62 городах РФ.