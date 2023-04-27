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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Россияне наиболее активно бронируют на лето дорогие туры по стране и за рубеж

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В России глубина продаж туров ощутимо сократилась, а по акциям раннего бронирования наибольшим спросом пользуются путевки в премиальном сегменте, причем как по стране так и за рубеж, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Глубина продаж довольно небольшая, но по акциям раннего бронирования продавались июнь-сентябрь. Спокойно бронировался премиальный сегмент и по России, и за рубеж. Как только мы говорим о среднем и бюджетном ценовом сегменте, то мест на лето осталось еще очень много. Однако есть вероятность, что цены на путевки будут снижаться, если спрос будет невысоким", - сказала Ломидзе.

Туры по России подорожали на 15% по сравнению с прошлым годом, премиальные туры - примерно на 20%, в некоторых случаях на 30%. Путешествия за границу в целом обходятся недешево, отметила она.

"Прогнозировать стоимость туров на лето непросто из-за динамического ценообразования. Средняя стоимость 10-дневного отдыха на море - 80-90 тысяч рублей на человека по системе "все включено" в отеле 4-5*. И это не премиальный сегмент. Бюджетные варианты доступны за 40-60 тысяч рублей. Но цены все время надо мониторить. И ровно такая же история с билетами", - сказала Ломидзе.

Стоимость авиаперевозки выросла в пределах 15% в зависимости от направления и даты. Туристы бронируют авиабилеты в основном за 2-3 недели, но, как сказала эксперт, летом цены ожидаемо вырастут.

АТОР Майя Ломидзе
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