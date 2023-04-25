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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

PepsiCo увеличила выручку в I финквартале на 10%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, увеличила выручку в первом финансовом квартале на 10%, но ее чистая прибыль упала более чем в 2 раза. Компания улучшила прогнозы своих показателей на весь текущий финансовый год.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка по итогам квартала, завершившегося 25 марта, составила $17,85 млрд по сравнению с $16,2 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Чистая прибыль PepsiCo составила $1,93 млрд, или $1,4 на акцию, по сравнению с $4,26 млрд, или $3,06 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $1,5 на акцию с $1,29 на акцию годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную выручку компании на уровне $17,239 млрд, чистую прибыль - $1,38 на акцию.

Органический рост выручки PepsiCo составил 14,3%.

В Северной Америке выручка подразделения Frito-Lay, занимающегося производством снэков, в минувшем финквартале увеличилась на 15%, подразделения по выпуску напитков - на 8%, подразделения Quaker Foods - на 9%.

Доход от операций в Латинской Америке подскочил на 21%, в Европе - на 5%, в регионе, включающем Африку, Ближний Восток и Южную Азию - на 2%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Австралии, Новой Зеландии и Китае - снизился на 1%.

По прогнозу PepsiCo, органический рост ее продаж в текущем финансовом году составит 8%, а прибыль в расчете на акцию без учета разовых факторов увеличится на 9%. Ранее компания прогнозировала повышение показателей на 6% и 8% соответственно.

При этом она ожидает, что неблагоприятные курсовые разницы сократят темпы роста ее прибыли в этом фингоду на 2 процентных пункта. Таким образом, PepsiCo прогнозирует, что ее годовая прибыль в расчете на акцию составит $7,27, что на 7% выше значения по итогам предыдущего фингода. Ранее этот показатель прогнозировался на уровне $7,2 на акцию.

PepsiCo планирует вернуть акционерам $7,7 млрд в этом году, в том числе $6,7 млрд за счет дивидендных выплат и $1 млрд за счет обратного выкупа акций.

PepsiCo США
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